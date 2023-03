Giorgetti: 'Da ottobre contributo per il caro-riscaldamento'

In Senato il question time con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e la ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella.

Giorgetti: da ottobre contributo per caro-riscaldamento. "E' allo studio una misura che decorrerà dal primo ottobre, con l'inizio dell'anno termico: un contributo a compensazione per le spese di riscaldamento che sarà erogato ai nuclei familiari mediante la bolletta elettrica". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, al question time al Senato.

Il governo "ha allo studio un provvedimento di urgenza" sulle bollette per il secondo trimestre dell'anno in cui confermerà l'Iva al 5% sul gas e il bonus sociale per le famiglie con un Isee sotto i 15.000 euro, ha affermato Giorgetti spiegando che per le imprese ci sarà una "rimodulazione" delle misure del primo trimestre, ovvero dei crediti di imposta, che terrà conto dell'andamento dei prezzi del gas.