A Pianello di Ostra funerali per 4 delle 11 vittime dell'alluvione

A Pianello di Ostra (Ancona) l'ultimo saluto a 4 delle 11 vittime dell'alluvione. La cerimonia funebre per Andrea e Giuseppe Tisba, padre e figlio, Diego Chiappetti e Ferdinando Olivi, si svolge sul manto verde del campo sportivo della piccola frazione. Tanta la gente accorsa. La tribuna e il campo sportivo sono gremiti di parenti e amici delle vittime. I feretri sono stati accolti con compostezza dai presenti. Tra le altre autorità istituzionali, è presente il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli.

Sono centinaia le persone che partecipano ai funerali. Sulle bare sono state appoggiate le foto delle vittime, con la più giovane - Andrea, 25 anni - alla sinistra della tensostruttura in cui si svolge la funzione religiosa, officiata dal vescovo della diocesi di Senigallia, mons. Francesco Manenti che, rivolgendosi alle istituzioni, ha chiesto "interventi immediati perché tragedie come questa non accadano più".

"Una precisa richiesta arriva dal territorio e rivolta agli amministratori di ogni livello - ha detto il vescovo durante l'omelia - perché finalmente intraprendano un'incisiva e tempestiva azione di messa in sicurezza del territorio, perché non accada ancora che l'acqua, bene prezioso e fonte di vita, porti morte e devastazione nelle nostre case".