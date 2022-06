Morto escursionista caduto in dirupo nell'Avellinese

(ANSA) - NAPOLI, 30 GIU - E' stato trovato morto un 57enne della provincia di Avellino caduto per 150 metri in un dirupo durante una escursione alla ricerca di funghi sul Monte Partenio. A lanciare l'allarme, stamani, era stato l'amico che era con lui, un 49 enne originario di Capriglia Irpina (Avellino), come la vittima, che è stato a sua volta coinvolto nella caduta riportando lievi ferite. E' stato ricoverato sotto choc in ospedale ad Avellino.

L'incidente è avvenuto in una zona impervia della montagna, al confine tra i comuni irpini di Sant'Angelo a Scala e Pietrastornina. Sono state necessarie alcune ore per localizzare il punto in cui è precipitata la vittima: utilizzato anche un velivolo dei Vigili del Fuoco di Pontecagnano (Salerno).

Particolarmente complicate anche le operazioni di recupero del corpo a cui hanno partecipato carabinieri, Soccorso Alpino e una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Avellino.

