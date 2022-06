Ex vigilessa uccisa: in aula a Brescia i 3 accusati reo confessi

(ANSA) - BRESCIA, 27 GIU - È iniziata in tribunale a Brescia l'udienza preliminare per Paola e Silvia Zani e per Mirto Milani, i tre accusati dell'omicidio di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di Temù, nel Bresciano. Le due sorelle (figlie della vittima) e Milani, fidanzato della maggiore, in carcere dal settembre scorso, stamani sono presenti in aula. I tre nelle scorse settimane hanno confessato.

L'8 maggio di un anno fa Laura Ziliani venne stordita con farmaci a base di benzodiazepine e poi soffocata. Il cadavere fu sepolto vicino al fiume Oglio, dove venne trovato l'8 agosto scorso.

L'udienza preliminare potrebbe non terminare oggi ed essere aggiornata al 4 luglio (ANSA).