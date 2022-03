Bomba carta nell'ambasciata Bielorussa a Roma

(di Marco Maffettone) (ANSA) - ROMA, 09 MAR - Per gli inquirenti si tratta di un gesto dimostrativo. Una azione messa in atto in piena notte da mani, al momento, ignote. Un grosso petardo è stato lanciato nel giardino dell'ambasciata della Bielorussia, a Roma. Una sorta di "bomba carta" è stata scaraventata oltre il muro di cinta della sede diplomatica in via delle Alpi Apuane, nella zona di Montesacro. Il boato è stato percepito in tutta la zona ma per fortuna non ha causato danni. Il personale dell'ambasciata ha immediatamente allertato le forze dell'ordine che si sono recate per effettuare i rilevi.

Della vicenda è stata informata anche la Procura che attende una prima informativa dalla Digos per procedere alla formale apertura di un fascicolo di indagine. Al momento a piazzale Clodio si esclude che il procedimento possa finire all'attenzione dei magistrati dell'antiterrorismo anche se il gesto è con molta probabilità legato al conflitto in Ucraina alla luce anche della posizione presa dal regime bielorusso che sta, di fatto, affiancando Mosca nell'attività militare. (ANSA).