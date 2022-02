Vattimo teste in tribunale, aiutavo le persone

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - Un uomo che si è goduto la vita fino a quando non ha avuto qualche problema di salute e che ha aiutato e fatto stare bene le persone che gli stavano intorno: così, rispondendo a una domanda della difesa, si è definito il filosofo ed ex europarlamentare Gianni Vattimo, 86 anni, comparso oggi in tribunale a Torino per testimoniare al processo che vede imputato di circonvenzione di incapace un suo stretto collaboratore, il 37enne Simone Caminada.

Vattimo si è presentato in sedia a rotelle e, con un filo di voce, ha ricostruito il suo rapporto con Caminada, il quale, nella ricostruzione della procura, avrebbe approfittato della sua condizione di fragilità inducendolo ad effettuare bonifici e spese ingiustificate a suo favore. Una tesi però che il professore non ha voluto confortare. A fine udienza Vattimo e Caminada hanno lasciato insieme il palazzo di giustizia. (ANSA).