Il naufragio al Giglio dagli archivi dell'ANSA

NAVE COSTA CROCIERE IN AVARIA VICINO ISOLA DEL GIGLIO

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - La nave da crociera Costa Concordia, partita alle 19 da Civitavecchia per un Giro del Mediterraneo e diretta a Savona e' ferma nei pressi dell'isola del Giglio, a quanto si e' appreso per un problema elettrico. Ai passeggeri sono stati fatti indossare i giubbotti salvagente ma, secondo quanto riferito dal Comando generale delle Capitanerie di Porto, non ci sono criticita' particolari. (ANSA).

++ NAVE IN AVARIA: PASSEGGERO, IN CORSO EVACUAZIONE ++

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Una persona che si trova a bordo della nave Costa Concordia in avaria al largo dell'isola del Giglio ha riferito, con una telefonata all' ANSA, che i passeggeri sono stati tutti trasferiti sulle scialuppe di salvataggio. Secondo il testimone la nave sarebbe inclinata. Unita' della Guardia costiera si stanno recando sul posto. (ANSA).

++ NAVE INCAGLIATA, OLTRE 4.000 PERSONE A BORDO ++

(ANSA) - GROSSETO, 13 GEN - La nave Costa Concordia, secondo quanto appreso, si e' incagliata in una secca di Punta Gabbianara, non lontana dall'Isola del Giglio, inclinandosi su un lato. A bordo c'erano circa 4.200 persone che stanno venendo evacuate con le scialuppe e i traghetti in servizio nell'isola del Giglio. Non ci sarebbero feriti. (ANSA)

NAVE INCAGLIATA, OLTRE 4.000 PERSONE A BORDO (2)

(ANSA) - GROSSETO, 13 GEN - Sul luogo dell'incidente si stanno recando diverse imbarcazioni dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia e Livorno, oltre ai sommozzatori di Grosseto, e le unita' delle Capitanerie di Porto. (ANSA).

