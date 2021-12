Madre bambina vaccinata per Covid, credo nella medicina

(ANSA) - PERUGIA, 16 DIC - "Credo nella medicina. Non c'è scelta diversa": a dirlo è Silvia, la mamma di Matilde, uno dei primi bambini vaccinati per il Covid presso il punto di somministrazione allestito all'Azienda ospedaliera di Perugia.

"Ho già fatto la terza dose - ha aggiunto -, sono un sanitario anche io. Appena ho potuto ho prenotato la dose anche per mia figlia".

"Credo - ha detto ancora Silvia parlando della vaccinazione dei più piccoli - che questa cosa possa utilissima per tutti.

Dobbiamo vaccinarci tutti, è importante. O non ne usciamo più".

(ANSA).