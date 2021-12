Natale: a Cave il presepe scolpito più alto del mondo

Il presepe scolpito più alto al mondo si trova a Cave, borgo di quasi 11 mila anime a sud di Roma.

Nove statue, compreso il Bambino in braccio alla Madonna, realizzate dal maestro romagnolo Lorenzo Ferri, che vanno da un'altezza di 2 metri e mezzo, fino a toccare i 4 metri come nel caso del Re Magio assiro-persiano. Dal 2012 questa spettacolare e unica natività è stata allestita in una sala dell'ex convento degli Agostiniani, adiacente al Municipio, che l'ANSA ha visitato, nel centro storico del paese. "Un paio di anni fa - racconta Silvia Baroni, assessore alla Cultura di Cave - chiedemmo di essere inseriti nel Guinness dei primati come presepe più alto al mondo, ma l'organizzazione non fa distinzione tra i presepi realizzati con sculture scolpite e quelli realizzati con impalcature rimovibili e quindi risultammo secondi, dietro a una rappresentazione di un paesino messicano".

Record che, poi, lo scorso anno è stato polverizzato da Alicante, in Spagna, dove nella piazza principale della città era stata realizzata un'altra natività, alta 18 metri, ma sempre costruita con tubi innocenti e quindi un'impalcatura non fissa nel tempo.

Alcune caratteristiche delle statue: "La Madonna con Gesù bambino - ricorda l'assessore, che è anche storica dell'arte - è alta 3 metri e 30 centimetri, San Giuseppe 3 metri e 60.

Ricordiamo - aggiunge - che questa natività è pensata per rappresentare l'Epifania e quindi abbiamo i Re Magi con al seguito i loro paggi. Ferri - conclude Baroni - scolpì il Re Magio più alto prendendo a modello il campione mondiale di pugilato, Erminio Spalla, mentre il re indiano riporta nel volto l'autoritratto dell'artista".