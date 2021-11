Covid: a Pesaro mascherine obbligatorie nel centro storico

(ANSA) - PESARO, 26 NOV - "Mascherine obbligatorie nel centro storico di Pesaro dalle 10 alle 22, dal 27 novembre al 9 gennaio". Lo annuncia il sindaco Matteo Ricci, che questa mattina ha firmato l'ordinanza per l'uso del dispositivo di protezione individuale, anche nei luoghi aperti, in concomitanza con l'evento "Pesaro nel Cuore-il Natale dappertutto". "Avremo un Natale con regole rigorose - continua Ricci -, l'appello che faccio è quello di vaccinarsi, perché non c'è altra soluzione per difendersi dal Covid-19 e per uscire velocemente da questa pandemia. È un dovere nei confronti delle persone che non ci sono più e dei medici, infermieri, operatori sanitari che da mesi stanno combattendo questa battaglia".

Le aree interessate sono piazza del Popolo, via San Francesco, via Rossini, piazzale Collenuccio, piazza Toschi Mosca, corso XI Settembre (Ztl, via Branca, via Pedrotti, piazza Olivieri, via Almerici, piazza Lazzarini, via Curiel, via Passeri (Ztl). Le regole adottate sono le stesse del mercato ordinario del martedì, "abbiamo deciso di estendere l'orario, dalle 10 alle 22, perché è complicato capire il flusso delle persone che parteciperanno ai mercatini di Natale. È un'ulteriore protezione per cercare di non fermare le attività e non richiudere, nella massima sicurezza". In caso di mancata ottemperanza agli obblighi dell'ordinanza, le sanzioni vanno da 400 a 3.000 euro. (ANSA).