Sale con il Suv su scalinata Tempio Canova, denunciato

(ANSA) - TREVISO, 01 OTT - E' stato individuato dai Carabinieri, e denunciato per danneggiamento aggravato, il giovane che il 29 settembre scorso era salito con un Suv sulla scalinata del "Tempio Canoviano" di Possagno (Treviso), per poi effettuare la discesa in retromarcia, scalfendo parzialmente alcuni gradini di accesso al monumento.. La bravata era stata ripresa con i cellulari da alcune persone presenti che poi avevano postato un breve video sui social. Anche queste ultime sono in fase di identificazione. II Carabinieri di Castelfranco Veneto hanno identificato stamane l'autore del'atto vandalico: è 24enne, della zona di Castelfranco, che ha ammesso subito le proprie responsabilità dimostrandosi pentito del gesto, e pronto a rimediare all'eventuale danno causato. Il giovane è stato segnalato all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di danneggiamento aggravato in luogo di culto e d'interesse artistico. I responsabili dell'Opera Dotazione del Tempio, l'opera architettonica più celebre di Antonio Canova, genio del neoclassicismo e originario proprio di Possagno , avevano presentato denuncia. (ANSA).