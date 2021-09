Incendi: piromane lancia carta bruciata da auto, denunciato

(ANSA) - BARI, 02 SET - Avrebbe appiccato un incendio nella campagne alla periferia di Molfetta, nel Barese, bruciando un pezzo di carta e lanciandolo dalla sua autovettura in corsa, su strada Fondo Favale. Il fatto risale al 1 luglio scorso. La Polizia locale di Molfetta lo ha individuato e identificato grazie alle telecamere cittadine di sorveglianza. Si tratta di un 74enne di Andria, denunciato e già ascoltato dagli agenti.

Le fiamme provocarono danni ad alcuni alberi e il fumo delle sterpaglie causò problemi di visibilità sulla vicina Statale 16 bis, tanto che dovettero intervenire i mezzi dei vigili del fuoco per domare l'incendio. Dalle immagini emerge che l'uomo tornò sul posto per osservare l'intervento dei pompieri e che qualche giorno prima, il 26 giugno, aveva tentato di appiccare un altro incendio sempre nello stesso luogo, senza riuscirvi.

