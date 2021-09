Incendio a Milano: produttore Alucobond, non usato nella torre

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Il pannello composito di alluminio utilizzato nella facciata della Torre del Moro di Milano, andata a fuoco domenica, non era Alucobond, marchio registrato e prodotto da 3A Composites GmbH. E' quanto specifica in una nota l'azienda tedesca che produce il materiale.

"Alla luce del recente incendio alla Torre dei Moro di Milano, la Direzione di 3A Composites esprime solidarietà a tutte le persone colpite da questa sciagura", si legge nel comunicato. "3A Composites, in qualità di produttore responsabile - prosegue la nota -, è consapevole del ruolo fondamentale che i materiali da costruzione stanno svolgendo in materia di sicurezza, e di conseguenza sostiene e incoraggia normative chiare e rigorose per quanto riguarda la protezione e la sicurezza degli edifici in caso di incendio". (ANSA).