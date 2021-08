Coppia rimpatriata da India: morto marito,si ammalò di Covid

(ANSA) - FIRENZE, 25 AGO - E' morto oggi all'ospedale fiorentino di Careggi, Enzo Galli, l'uomo che a fine aprile rimase bloccato per una decina di giorni in India dove insieme con la moglie si era recato per adottare una bambina. La moglie, al momento dell'imbarco per rientrare in Italia, era risultata positiva al Covid e per questo tutta la famiglia rimase bloccata. Rientrati in Italia con un volo sanitario insieme alla bambina, poi anche il marito si ammalò per il Covid e dal 9 maggio è rimasto ricoverato in ospedale finora. La famiglia è di Campi Bisenzio (Firenze). (ANSA).