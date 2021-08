++ Saviano a De Luca, devi essere presidente di tutti ++

(ANSA) - RAVELLO (SALERNO), 22 AGO - "Quello che è successo è stato molto brutto, terribile. Non è esiste che un festival molto importante, come quello di Ravello, cancelli un ospite non gradito". Lo ha detto lo scrittore Roberto Saviano questa sera a Ravello (Salerno), parlando di quanto accaduto nel giugno scorso quando il suo nome è stato cancellato dal programma del festival di Ravello.

Saviano è tornato ad attaccare il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: ""Quando diventi sindaco o presidente sei presidente di tutti, anche di chi non ti ha votato, anche di chi non ti supporta e sopporta". (ANSA).