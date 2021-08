Fnomceo, medici con una dose e poi ammalati senza green pass

Difficoltà in molte zone d'Italia si sono registrate fra i medici e sanitari che avevano fatto una dose di vaccino e poi si erano ammalati e non avevano fatto quindi la seconda dose. Le procedure, giudicate non chiare e diverse da regione e regione, hanno messo in difficoltà i sanitari che hanno cercato in questi giorni di ottenere il green pass senza riuscirci. Lo rende noto Filippo Anelli, presidente della Fnomceo, che ha raccolto le segnalazioni arrivate dal territorio. "I casi sono veramente tanti e occorrerebbero linee guida nazionali, sapendo che la malattia immunizza i soggetti", ha spiegato all'ANSA.