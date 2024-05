Casellati, premierato non è riforma per governo ma per l'Italia

"La riforma che è approdata nell'Aula del Senato non è quella per il centrodestra, o per questo governo; è una riforma per l'Italia, che intende dare risposta a quella che tutti avvertiamo come la zavorra più pesante per il nostro sistema istituzionale: la mancanza di stabilità degli esecutivi e di continuità di un indirizzo politico". Lo ha detto la minisra delle Riforme Maria Elisabetta Casellati nel suo intervento al convegno "La Costituzione di tutti. Dialogo sul premierato" in corso a Montecitorio.

"Il disegno di legge sul Premierato, - aggiunge - da un lato rafforza il presidente del Consiglio perché lo dota di una robusta legittimazione politica che deriva dall'elezione popolare diretta, dall'altro, introduce per la prima volta un'articolata regolazione di tutte le crisi di governo, definendo e disciplinando le soluzioni possibili".



