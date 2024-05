La Russa, l'8 maggio sono 76 anni dalla prima seduta del Senato

"L'8 maggio del 1948 fu una data storica per l'Italia e il Senato della Repubblica. Oggi, 76 anni dopo, ricordiamo con orgoglio il momento in cui, anche grazie alla nostra Carta Costituzionale, il popolo ritornava a essere veramente sovrano. I Senatori venivano eletti a suffragio universale direttamente dai cittadini e andavano ad onorare, con la partecipazione popolare, un Senato che era presidio della libertà, della democrazia, dei valori che sono insiti nella prima parte della nostra Costituzione e che noi vogliamo, non solo ricordare ma tramandare e onorare". A scriverlo su Facebook è il presidente di Palazzo Madama Ignazio La Russa.



