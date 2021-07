Ancora libere da pazienti Covid intensive Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 05 LUG - Continuano a essere libere da pazienti Covid, per il secondo giorno consecutivo, le terapie intensive dell'Umbria. Lo riporta il sito della Regione. Salgono invece da 11 a 12 i ricoverati totali.

Nell'ultimo giorno sono stati accertati tre nuovi positivi e 13 guariti mentre rimangono stabili a 1.421 i deceduti. Gli attualmente positivi sono ora 674, dieci in meno di domenica.

Sono stati processati 446 tamponi e 229 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,4 per cento. (ANSA).