Covid: camper al mare per prelievi contro variante Delta

(ANSA) - VENEZIA, 30 GIU - E' operativo da oggi, a Isola Verde località balneare in provincia di Venezia, i camper -ambulatorio mobile dell'Ulss 3 Serenissima, nell'area adiacente alla struttura in cui sono state registrate alcune positività alla variante Delta. Il camper attrezzato sarà a disposizione, ad accesso libero e gratuito, di chiunque intenda verificare il proprio stato di salute sottoponendosi al test rapido Covid di terza generazione. È stato il presidente Luca Zaia, a chiedere l'intervento dell'unità mobile al direttore generale Edgardo Contato. "Ho dato disposizione - ha detto Zaia - che venga messa in atto qualsiasi azione necessaria per la sicurezza della struttura di Isola verde, oltre che dei territori in cui risiedono le persone coinvolte nel focolaio". (ANSA).