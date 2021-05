Vaccini: 700 inoculazioni a Salina, c'è anche il sindaco

(ANSA) - PALERMO, 09 MAG - Salgono ad oltre 700 nei primi due giorni i vaccinati nell'isola di Salina. Anche il sindaco di Santa Marina Domenico Arabia ha ricevuto la prima dose. "Vaccino fatto - ha commentato -, prossima dose tra un mese. Un giorno alternativo per una buona causa. Buona l'adesione nei primi due giorni della campagna vaccinale, ma possiamo sempre migliorare".

Prima dose anche per l'ex sindaco Massimo Lo Schiavo "Un grazie alle amministrazioni comunali delle isole minori ed ai numerosi volontari che hanno reso impeccabile il servizio di questi giorni. Un grazie allo Stato, nella figura del presidente Musumeci e del generale Figliuolo che hanno permesso, in tempi rapidi, di mettere in sicurezza, le isole minori, portandoci fin dentro "casa" la cura a questa pandemia che molto dolore ha provocato!". Da domani inizierà la somministrazione nelle altre isole minori delle Eolie che si concluderà a Lipari. (ANSA).