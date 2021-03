Covid: oltre 23 mila positivi e altri 460 morti,tasso al 6,8

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Riparte la curva dei contagi ben oltre i 20 mila tamponi positivi in un giorno e le vittime da Covid in Italia in 24 ore sono di nuovo molto sopra le 400.

Segnali contrastati da un episodico calo dei ricoveri nei reparti ordinari, mentre in terapia intensiva continua un afflusso massiccio di pazienti.

Sono 23.696 i positivi al test del coronavirus, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.267. Sono invece 460 i morti in un giorno (lo stesso numero di ieri).

Sono 349.472 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore; ieri erano stati 363.767. Il tasso di positività è del 6,8% (ieri era al 5,8%), in aumento dell'1%.

Sono 3.620 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 32 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 260 (ieri erano stati 300). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.424 persone, con un inedito calo di 14 unità nelle ultime 24 ore, dopo molti giorni di forte aumento.

I casi totali da inizio epidemia sono 3.464.543, i morti salgono invece a 106.799. Ci sono 562.856 attualmente positivi, in aumento di 1.548 rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia sono invece 2.794.888 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 21.673 unità. (ANSA).