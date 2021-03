Corruzione: arrestato sindaco di San Vincenzo, 23 indagati

E' stato arrestato per corruzione il sindaco di San Vincenzo (Livorno) Alessandro Bandini insieme a due imprenditori del Livornese. La guardia di finanza di Livorno ha notificato oggi la misura degli arresti domiciliari al primo cittadino nel corso di un'indagine diretta dalla procura della Repubblica di Livorno, in esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare del gip che oltre al sindaco per il reato di corruzione (per un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ambito di gare d'appalto) hanno coinvolto anche due imprenditori edili locali. In tutto risultano 23 gli indagati.