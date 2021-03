Covid:Ats Insubria, tutta Lombardia verso arancio rinforzato

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - "Verosimilmente tutta la Lombardia andrà in arancione rinforzato": questo è il convincimento di Giuseppe Catanoso, direttore sanitario dell'Ats Insubria che ne ha parlato durante una conferenza stampa online per delineare la situazione del contagio nella zona di Varese e Como.

"Penso che si andrà in arancione rinforzato - ha aggiunto - perché si vuole evitare che parta nuovamente uno spike come ad ottobre". (ANSA).