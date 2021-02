Donna uccisa nel Ferrarese, fermato il compagno

(ANSA) - BOLOGNA, 23 FEB - Per l'omicidio di Rossella Placani, 50enne trovata morta ieri mattina a Bondeno (Ferrara) è stato fermato nella notte il compagno convivente della donna, Doriano Saveri, bolognese di 45 anni.

Il provvedimento, emesso dal pm Stefano Longhi, è stato eseguito alle quattro nel Comando provinciale dei Carabinieri.

L'uomo, artigiano edile, separato, viveva con la vittima, operaia in un'azienda del biomedicale. L'indagato avrebbe fornito al pm, interrogato, una versione dei fatti "contraddittoria e lacunosa", cui si contrappongono gravi indizi a suo carico. E' stato portato in carcere e le indagini proseguono. (ANSA).