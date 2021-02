Covid: Gestori sci Vda confermano, 18 febbraio si apre

(ANSA) - AOSTA, 12 FEB - "L'apertura dello sci in Valle d'Aosta si farà il 18 febbraio, con o senza la mobilità tra regioni, ma per essere più tranquilli e per decidere nel dettaglio quali comprensori aprire e con quali modalità vogliamo vedere il Dpcm, per non avere brutte sorprese". Così Ferruccio Fournier, presidente dell'Associazione valdostana impianti a fune (Avif), conferma l'avvio della stagione per la prossima settimana. Ieri il Consiglio regionale valdostano ha votato all'unanimità una risoluzione che sollecita il presidente della Regione a "emanare una ordinanza per definire le modalità tecniche per la riapertura degli impianti". (ANSA).