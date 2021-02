Covid: crescono i positivi in E-R, 1.345 casi e 71 morti

(ANSA) - BOLOGNA, 11 FEB - Sono 1.345 i nuovi casi di Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, a fronte di 27.703 tamponi, fra molecolari e antigenici. Si contano anche 71 morti, che portano il totale dall'inizio della pandemia a oltre diecimila. Prosegue, invece, il calo dei ricoverati.

Dei nuovi positivi al Covid, che tornano a crescere, 513 sono asintomatici individuati con screening e contact tracing. I casi attivi scendono a 40.672, il 94,9% dei quali in isolamento domiciliare perché non hanno bisogno di cure particolari. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 178 (-5 rispetto a ieri), 1.903 quelli negli altri reparti Covid (-32).

Delle 71 nuove vittime, 18 sono in provincia di Forlì-Cesena, 15 in quella Bologna, dodici nel Riminese, nove a Reggio Emilia, sette a Piacenza, tre nel Ferrarese e nel Ravennate, due nelle province di Modena e di Parma. (ANSA).