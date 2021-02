Cede parete scavo durante posa tubi fognatura, muore operaio

(ANSA) - PAGLIETA, 03 FEB - Era sceso in una buca scavata nel terreno, larga 60 cm e profonda 2 metri, per posare tubazioni e allacciare alla rete fognaria un'abitazione in costruzione, ma mentre era all'opera una parete dello scavo si è spostata schiacciandolo. E' morto sul colpo, a Paglieta (Chieti) in contrade Turaglie, un operaio 57enne, dipendente di una ditta di costruzioni. Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Paglieta, sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo, i Vigili del fuoco di Casoli (Chieti), il medico legale e operatori della Medicina del lavoro. La Procura ha disposto la restituzione della salma alla famiglia. (ANSA).