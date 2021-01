Al via richiami vaccino allo Spallanzani di Roma

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Al via i primi richiami del vaccino anti-Covid allo Spallanzani di Roma. "Tra oggi e domani faremo il richiamo agli operatori sanitari e delle Uscar che sono stati vaccinati il 27 dicembre. Sono in tutto 130" ha detto il direttore sanitario dell'istituto Francesco Vaia. Allo Spallanzani stamattina per l'avvio dei richiami anche l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. (ANSA).