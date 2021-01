Scuola:M5S,riaprire il 7, Regioni si assumano responsabilità

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - "Continuare a tergiversare sulla data di riapertura degli istituti scolastici, procrastinando il rientro dei nostri studenti, come stanno facendo molti presidenti di Regione, dopo accordi ben precisi sui tracciamenti e sul TPL assunti a dicembre non è più accettabile. Lo scorso 23 dicembre sono stati presi degli accordi tra il governo e le regioni, messi nero su bianco, che devono essere rispettati".

Così gli esponenti del MoVimento 5 Stelle in commissione Istruzione al Senato. (ANSA).