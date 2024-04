A Verona il Comune riduce limite massimo tassa di soggiorno

La giunta comunale di Verona ha introdotto oggi una modifica nel Regolamento dell'imposta di soggiorno, con l'obiettivo di accrescere il tempo di soggiorno dei visitatori nella città. Dal primo luglio, infatti, si ridurrà il numero massimo di pernottamenti soggetti al pagamento della tassa di soggiorno, che passano dagli attuali 5 a 4 giorni.

La soglia massima dei 4 giorni sarà applicata anche ai soggiorni con durata massima di 30 giorni senza interruzioni, che siano a cavallo di due mesi contigui e quando il soggiorno sarà effettuato in due o più strutture. "Il turismo a Verona rappresenta una realtà economica importante, che avvantaggia numerose e diverse realtà cittadine - ha detto l'assessora municipale ai tributi, Luisa Ceni -. Per questo diventa sempre più importante trovare i giusti compromessi e venire così incontro alle necessità e alle richieste avanzate da tutta la filiera del turismo".

"La riduzione delle giornate di pagamento della Tourist-Tax - ha concluso - va infatti nella direzione di accrescere il periodo di soggiorno di quanti ogni anno scelgono la nostra città come meta delle vacanze".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA