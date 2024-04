Maltempo in arrivo su gran parte dell'Italia. Dalla sera di oggi previsti temporali su Valle d'Aosta, Piemonte, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile, che valuta per domani allerta gialla per rischio idrogeologico in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania e su buona parte di Valle d'Aosta, Piemonte, Abruzzo, Molise e Sicilia.



