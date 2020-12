Cervo corre per le strade di un quartiere di Verona

(ANSA) - VERONA, 30 DIC - Un cervo che corre per le strade di un quartiere di Verona. E' successo ieri sera a Montorio, frazione a ridosso delle colline del capoluogo scaligero, dove un automobilista ha ripreso il cervo in un video diventato virale sui social e nelle chat. L'animale molto probabilmente è sceso dai vicini monti della Lessinia, avventurandosi nel centro abitato dove è stato incrociato dall'auto, di sicuro spaesato ma non particolarmente spaventato. (ANSA).