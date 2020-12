In auto e nel box 100 kg di esplosivi, arrestato 33enne

(ANSA) - BARI, 18 DIC - Deteneva 100 chili di materiale esplodente non autorizzato, nascosto in parte nel box di casa e in parte all'interno della sua auto. Con l'accusa di detenzione illegale di materiale esplodente micidiale di manifattura artigianale ed articoli professionali ad alto rischio potenziale, di categoria F2 ed F4, destinati ad uso esclusivo di personale autorizzato, la Polizia ha arrestato a Barletta un pregiudicato 33enne. A scovare gli ordigni e fuochi pirotecnici, durante una perquisizione domiciliari, è stato il fiuto dei cani anti-esplosivi. I pericolosi materiali illegali sono stati messi in sicurezza dagli artificieri, catalogati e sottoposti a sequestro. Il 33enne è stato sottoposto ad arresti domiciliari in attesa di convalida. (ANSA).