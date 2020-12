Papa: indulgenza plenaria per un anno,sguardo a malati Covid

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 08 DIC - "Nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, il dono dell'Indulgenza plenaria è particolarmente esteso agli anziani, ai malati, agli agonizzanti e a tutti quelli che per legittimi motivi siano impossibilitati ad uscire di casa": è quanto si legge nel decreto che stabilisce, per volere del Papa, un anno dedicato a San Giuseppe. L'indulgenza è concessa a chi "distaccato dal peccato e con l'intenzione di adempiere, non appena possibile, le tre solite condizioni, nella propria casa o là dove l'impedimento li trattiene", reciterà un atto di pietà in onore di San Giuseppe.

Le condizioni sono: Confessione, Comunione e la preghiera secondo le intenzioni del Papa. (ANSA).