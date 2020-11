Divisi dal Covid, il saluto tra il papà e i suoi bimbi dal balcone

La loro è la storia di tante famiglie che si sono viste, in questo periodo, divise dalla pandemia. Lo scatto, fatto nel centro di Roma, è quello di una mamma che osserva il dialogo e i sorrisi tra il suo compagno, in isolamento a causa della positività al virus, e i suoi bimbi, scesi in strada per salutarlo nella stanza al piano di sotto nella quale si è trovato chiuso per un mese. Una immagine tenera e rivelatore della situazione in cui si trovano e si sono trovati in molti in questi mesi. "Spero che strappi un sorriso a qualcuno, è un momento di tenerezza", sottolinea la mamma che ha scattato la foto.

"Mi sono isolato - racconta il papà - dopo che abbiamo scoperto che, per fortuna, il resto della famiglia era negativo. Mi affacciavo per salutarli più meno tutti i pomeriggi. Ci siamo rivisti dopo 25 giorni ed è stato molto emozionante anche se per fortuna in questo le nuove tecnologie ci hanno aiutato a comunicare e a restare in contatto".