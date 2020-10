Crollo parziale cantine, 2 palazzi evacuati a Milano

(ANSA) - MILANO, 09 OTT - Due palazzi sono stati evacuati in via Santa Sofia, zona centrale di Milano, per un crollo parziale delle cantine. Di conseguenza circa cento persone sono state evacuate.

A lanciare l'allarme, intorno alle 16,30, è stato il portiere che ha chiamato i vigili del fuoco. Il funzionario, dopo un sopralluogo, ha deciso l'evacuazione. Sul posto si trovano anche il 118 e la protezione civile.

L'edificio allo stesso numero civico, che si trova accanto ai lavori della M4, era già stato evacuato lo scorso 17 giugno sempre per un cedimento. Non c'erano però questa volta perforazioni e lavorazioni in corso. Resta quindi da valutare la ragione dell'abbassamento di un metro e mezzo di circa 15 metri quadrati di spazio nelle cantine. (ANSA).