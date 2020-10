Coronavirus: in Lombardia 520 positivi con 21mila tamponi

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Con 21.569 tamponi effettuati è di 520 il numero di nuovi positivi registrati in Lombardia, per una percentuale del 2,4%. E' stabile il numero di ricoverati in terapia intensiva (40), mentre sale a 339 quello dei pazienti negli altri reparti (+19). Sono 5 i decessi, che portano il totale complessivo 16.978. Per quanto riguarda le province, 182 casi sono segnalati a Milano (77 in città), 54 a Varese, 52 a Brescia, 46 a Pavia, 45 a Como e Cremona, 37 a Bergamo, 34 a Monza, 14 a Mantova, 12 a Lodi, 5 a Lecco e 4 a Sondrio. (ANSA).