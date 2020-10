Covid: 2.844 nuovi casi in Italia, mai così da aprile

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Continuano a salire i contagi per Covid 19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.844 nuovi casi. Un numero così alto non si verificava dallo scorso 24 aprile quando se ne registrarono 3.021. Sono 118.932 i tamponi effettuati, circa 1.300 in meno rispetto a ieri. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza sale a 322.751.

In lieve aumento il numero delle vittime: 27 in un giorno, per un totale di 35.968 (ieri erano state 23). (ANSA).