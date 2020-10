Venezia: Centro maree conferma picco +135 cm sabato mattina

(ANSA) - VENEZIA, 02 OTT - E' confermata la previsione di un picco di acqua alta di 135 centimetri sul medio mare per domani a Venezia, intorno a mezzogiorno. L'aggiornamento è del Centro maree del Comune. In laguna tutto è pronto per l'eventuale sollevamento del Mose - sarebbe la prima volta in situazione di alta marea - che però non è ancora stato deciso. Stamane si è tenuto un nuovo tavolo tecnico tra Centro maree e Cnr-Ismar, per la valutazione dei dati meteo-marini. E' stata confermata la possibilità di intensi venti sciroccali lungo tutto il bacino Adriatico da oggi fino alle ore centrali di sabato 3 ottobre.

Nella fase acuta del maltempo su Venezia potranno soffiare venti fino a 50 Km orari, con onde in mare di 2-3 metri. (ANSA).