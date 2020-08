Coronavirus: Macron, 'mascherine? costrizione ragionevole'

(ANSA) - PARIGI, 28 AGO - Emmanuel Macron ha difeso oggi le norme anticontagio dettate ieri dal governo francese con l'obbligo di indossare all'aperto, in tutta Parigi e in altre città, la mascherina: si tratta, ha detto il presidente durante una visita a un laboratorio farmaceutico nei pressi di Parigi, di "una costrizione ragionevole".

"Dobbiamo continuare a convivere con il virus - ha detto Macron - il Paese ha bisogno di continuare a produrre". "Proprio come a voi - ha detto rivolto ai lavoratori presenti - non mi piace portare una maschera, dà fastidio, è noiosa", ma dobbiamo "farci l'abitudine". Così come a tutti i gesti di distanziamento, che "non sono nostre abitudini. Ma - ha concluso - sono costrizioni ragionevoli, che per un periodo dobbiamo accettare". (ANSA).