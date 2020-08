Muore investito in ditta trasporti

(ANSA) - BARI, 20 AGO - Un uomo è morto schiacciato da un automezzo nel piazzale della ditta di trasporti 'Arco spedizioni' in via Ascoli alla periferia di Foggia. A quanto si apprende, la vittima non lavorerebbe nella ditta di trasporti e sarebbe stata investita dall'automezzo mentre erano in corso operazioni di carico merci. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia che sta ricostruendo la dinamica del'incidente. Nel piazzale della ditta anche gli uomini del servizio sicurezza sul lavoro (Spesal). (ANSA).