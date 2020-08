Scuola,769mila domande per supplenze a 24h da scadenza

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Sono 769.266 le domande per l'inserimento nelle Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze presenti nel sistema di inoltro delle istanze. Di queste, 633.007 sono già chiuse e inviate, mentre 136.259 sono inserite nel sistema in attesa di essere inoltrate da parte degli utenti. I dati sono riferiti alle 19.00 di oggi. E' quanto apprende l'ANSA. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 23.59 del 6 agosto. Mancano dunque ancora poco più di 24 ore. Oltre 80mila gli utenti che sono entrati, ad oggi, nel sistema digitale di presentazione della domanda, per un totale di 7,8 milioni di accessi all'istanza. La procedura è stata aperta lo scorso 22 luglio e quest'anno, per la prima volta, è stata interamente digitalizzata. (ANSA).