Alpinismo, in vetta al Cervino a 11 anni

(ANSA) - AOSTA, 21 LUG - Ad appena 11 anni un ragazzino scozzese è arrivato in vetta al Cervino. Jules Molyneaux è salito lungo il versante svizzero, toccando quota 4.478 metri, in circa quattro ore. Era accompagnato dal padre e da due guide alpine locali, riporta il quotidiano elvetico Le Nouvelliste.

Inspirato da un'arrampicata fatta con la scuola - riferisce la Bbc - ha trascorso gran parte del periodo del lockdown a migliorare la propria forma fisica. Da due anni voleva affrontare la scalata: "Ha continuato ad allenarsi e un anno fa ha iniziato a prendere la cosa sul serio, poi sei mesi fa abbiamo pensato di fare un tentativo", ha detto il padre, Chris Molyneaux. "Mi sento stanco, felice e sollevato. È stata un'esperienza decisamente stancante - ha aggiunto Jules - e le mie gambe mi sono sembrate gelatina dopo la salita". L'alba da lassù era "incredibile". La sua impresa non è tuttavia un record assoluto: a metà degli anni 2000 una bambina di otto anni era arrivata in vetta salendo dal versante italiano. (ANSA).