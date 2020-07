Piazza Loggia, Tramonte chiede revisione

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Maurizio Tramonte, condannato per la strage di Piazza della Loggia, chiede la revisione della sentenza. L'ex Fonte Tritone dei servizi segreti, come riferito dal Giornale di Brescia, attraverso i suoi legali Baldassarre Lauria e Pardo Cellini, ha depositato alla Corte d'appello di Venezia la richiesta di revisione della sentenza, basandosi, in particolare, su una fotografia agli atti del processo che lo poneva quel giorno in piazza della Loggia.

A confermare che l'uomo in foto era lui fu un compagno di cella, Vincenzo Arrigo, precedenti per calunnia, ucciso una settimana fa dall'amico Bettino Puritani con cui viveva agli arresti domiciliari per una vicenda di maltrattamenti e stalking. I legali di Tramonte si avvarranno anche di una consulenza antropometrica attraverso un software innovativo statunitense per dimostrare che l'uomo ritratto in quella foto non è Tramonte, che sta scontando l'ergastolo nel carcere di Fossombrone.