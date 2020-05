Zaia,da 18 riaprire tutto il possibile

(ANSA) - VENEZIA, 12 MAG - "Considero positivo il confronto con il Governo di ieri sera. E' passata la linea che io e altri colleghi abbiamo proposto: il Governo per il 18 faccia scelte di base, standard per tutti, poi deleghi alle Regioni". Lo ha detto il governatore Luca Zaia. "Al presidente Conte - ha aggiunto - ho detto: siamo lo spartiacque tra l'ordine e il disordine; fare il percorso assieme vuol dire ordine, non farlo assieme il disordine. La nostra idea, se saranno rispettati i presupposti sanitari dell'Iss e del Comitato tecnico scientifico, è aprire da lunedì tutto quello che è possibile aprire: negozi, le palestre e le piscine (anche qui, calma, devo vedere le 'carte') i servizi alla persona, parrucchiere, estetisti, e tutte le categorie legate al turismo".