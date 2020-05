Covid, Toscana,38 nuovi casi e 9 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 4 MAG - Sono 9.601 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 38 in più rispetto a ieri, lo stesso numero di quelli registrati il giorno precedente. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale di ieri. Si registrano 9 nuovi decessi: 5 uomini e 4 donne con un'età media di 82,4 anni.

I guariti crescono del 2,4% e raggiungono quota 3.441. I test eseguiti sono complessivamente 152.447, 1.533 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.087. Gli attualmente positivi sono oggi 5.279, lo 0,9% in meno di ieri.

La Toscana è al 10mo posto in Italia come numerosità di casi, circa 257 per 100mila abitanti (la media italiana è di circa 349). In isolamento 4.660 persone, a casa poiché presentano sintomi lievi (-43 rispetto a ieri), e 15.313 (-189) in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.

I ricoverati nei posti letto Covid sono 619 (-6), di cui 107 in terapia intensiva (-1). E' il punto più basso dal 28 marzo per i ricoveri totali, e dal 16 marzo per le terapie intensive.