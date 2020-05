Sardegna,ok messe e dall'11 parrucchieri

(ANSA) - CAGLIARI, 02 MAG - Da subito via libera alle messe nelle Chiese facendo rispettare le distanze e con i fedeli dotati di mascherina e dall'11 serrande alzate in tutte le attività che riguardano i servizi alla persona, per esempio i saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori ma anche esercizi di vendita di abbigliamento e calzature, gioiellerie, profumerie. Lo ha annunciato il governatore della Sardegna Christian Solinas, illustrando la nuova ordinanza per la Fase 2.

"Dall'11 maggio - ha detto - in base alla valutazione dell'andamento della curva dei contagi, nei Comuni della Sardegna che abbiano un parametro di diffusione del virus - "R con T" - uguale o inferiore a 0,5, diamo la possibilità al sindaco di consentire la riapertura di attività relative al servizio alla persona come i saloni di parrucchieri". Dall'8 maggio, a beneficio dei Comuni, sarà pubblicato ogni giorno il parametro R con T.