Covid: medici Novara cantano in corsia

(ANSA) - BARI, 28 APR - Hanno scelto di cantare 'Quarantella', il brano dell'Orchestra Popolare La Notte della Taranta dedicato alla quarantena, i medici, radiologi specializzandi e il personale sanitario dell'Ospedale Maggiore di Novara per lanciare un messaggio di speranza: "Dalla radiologia di emergenza ci siamo e ci saremo - dicono - insieme per la vita". Impegnati nella lotta contro il Coronavirus, in prima linea per assistere i pazienti - si evidenzia in una nota - si sono ritrovati, per pochi minuti a fine giornata, a formare un coro regalando un momento di spensieratezza ai colleghi con un'esibizione inaspettata ripresa dalla telecamera di un tecnico infermiere. Tutti con le mascherine, dismessa l'ingombrante tutta protettiva, si sono lasciati andare al ritmo della pizzica. "Abbiamo raccolto l'appello di #casataranta sui social", spiega il professor Alessandro Carrieri, direttore dell'Istituto di Radiologia. "Sono stati giorni difficili ma i sorrisi e la musica aiutano a superare i momenti di sconforto", aggiunge.