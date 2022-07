Premi: Taobuk Da Vinci a Ateneo Catania per robot anti-Covid

(ANSA) - CATANIA, 05 LUG - È stato assegnato al progetto 'Arnold', dell'Università di Catania di un sistema per la disinfezione robotizzata intelligente, efficace e completamente automatizzata di superfici e oggetti per minimizzare le probabilità di diffusione di agenti patogeni e, in particolare, del Covid-19 la prima edizione del Taobuk Da Vinci Award per la sezione Innovazione - Emergenza Covid.

Il premio è stato conferito da una commissione di esperti per gli "elementi quali la creatività, la correttezza tecnico-scientifica e l'aderenza al tema", si legge sulla motivazione a firma di Antonella Ferrara (presidente e direttore Artistico Taobuk Festival oltre che presidente della Giuria di Merito 2022) e di Carmen Mortellaro (direttore scientifico Life Sciences Taobuk Festival e presidente del Comitato tecnico-scientifico 2022). Il progetto Arnold - AI-based full-coveRage AutoNOmous Local uv- Disinfection Robot', è stato sviluppato da un team interdisciplinare costituito dai docenti Giovanni Muscato, Dario Guastella e Stefania Stefani e dai ricercatori Giuseppe Sutera e Stefano Straquadaino. Il progetto, finanziato dal Muir nell'ambito del programma Fisr-Covid, è coordinato dal prof. Giovanni Muscato. "L'idea di base - spiegano i ricercatori - è stata quella di integrare sistemi classici per la disinfezione a radiazione ultravioletta su un manipolatore robotico mobile, dotato di avanzati algoritmi di controllo e di Intelligenza Artificiale. In particolare, attraverso telecamere tridimensionali viene svolta inizialmente una ricostruzione dell'ambiente che consente di pianificare le traiettorie ottimali minimizzando le zone d'ombra, in particolare nelle zone a maggiore probabilità di contaminazione.

La piattaforma è stata collaudata sperimentalmente e sono stati svolti numerosi test per valutare l'efficacia germicida del sistema sviluppato che hanno confermato la validità dell'approccio proposto". (ANSA).